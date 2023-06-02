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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون بين روسيا والإمارات في الصناعة والفضاء السلمي

صدى البلد

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

ونشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقطع فيديو من لقاء الوزيرين بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام".

 وتبادل الوزيران التحية والتهاني، وتناول الوزيران الوضع في سوريا واليمن وليبيا خلال الاجتماع، وأشارت الوزارة في بيان لها أن الوزيرين ناقشا مهام التطوير التدريجي للتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، بما في ذلك في قطاعات الصناعة، والتقنيات المتقدمة، والنقل، والطاقة، والسياحة، والفضاء السلمي.

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وجاء في البيان الرسمي : "خلال المحادثات، تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بين موسكو وأبو ظبي لمزيد من تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والإمارات بروح إعلان الشراكة الاستراتيجية، المتفق عليه في 1 يونيو 2018".

وتم التأكيد على التركيز على الحفاظ على التنسيق الوثيق بين موسكو وأبو ظبي في مختلف المحالف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والذي كانت الإمارات عضوا غير دائم فيه منذ يناير 2022.

 

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