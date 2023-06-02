قلة عددهم يعرقل تنفيذ قانون التصالح .. برلمانى: اتجاه لتعيين 20 ألف مهندس

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن نقص المهندسين في الإدارات والأحياء، مؤكدا أن هناك إشكالية نقص شديد وحاد لعدد المهندسين في الأحياء والإدارات الهندسية بالمناطق، التي تخدم عدد كبير من المواطنين.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك اتجاه لتعيين 20 ألف مهندس لسد العجز في الجهات المختصة، حيث إن هناك عجز كبير.

قلة عدد المهندسين

وتابع: "فشل قانون التصالح هو قلة عدد المهندسين ولم يكن هناك قدرة على متابعة الأمر"، موضحا أن قلة عدد المهندسين لم يحقق النزول والفحص الميداني.