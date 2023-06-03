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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنجاز جديد.. جامعة المنصورة تتقدم 100 مركز في تصنيف التايمز

ارشيفيه
ارشيفيه

تقدمت جامعة المنصورة 100 مركز دولي في تصنيف التايمز البريطاني بالتأثير
(Times Higher Education Impact 2023)

طبقا لتصنيف التايمز البريطاني بالتأثير لعام 2023(Time Higher Education Impact )

وصرح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن  الجامعة نجحت في التقدم 100 مركزا دوليا لتكون في الفئة  من 301 الي 400 مقارنة بالعام الماضي 2022 وذلك وفقا لتحقيقها اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

واستطاعت جامعة المنصورة المشاركة في  جميع اهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها سبعة عشر هدفا  ( (SDGsوكان للجامعة ترتيبا دوليا مرموقا في جميع الأهداف علي النحو التالي :

• المرتبة 40 عالميا في تحقيق الهدف السابع وهو  توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

• المرتبة 76 عالميا في تحقيق الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

• المرتبة 101-200 عالميا في تحقيق كلا من الهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة والهدف الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء والهدف الخامس عشر وهو الحياة في البر.

• المرتبة 201-300 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع والهدف الثالث عشر وهو  العمل المناخي والهدف السادس عشر وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر وهو، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

• المرتبة 301-400 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مُستدامة والهدف الثاني عشر وهوالاستهلاك والإنتاج المسؤولان.

• المرتبة 401-600 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الأول وهو القضاء على الفقر والهدف الثالث وهوالصحة الجيدة والرفاهية والهدف الخامس وهو والمساواة بين الجنسين والهدف الثامن وهو والعمل اللائق ونمو الاقتصاد.
• المرتبة 601-800 في تحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد.

والجدير بالذكر أن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة يعُد أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.

 

أهداف التنمية المستدامة أهداف الأمم المتحدة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الجامعات العالمية التنمية المستدامة مجتمعات للجامعات المصرية

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