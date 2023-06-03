بـ3 مليارات جنيه.. شاهد مدبولي يتفقد مشروع إنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء رصيف 100 في ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

واستمع مدبولي لشرح حول إنشاء الرصيف والعمل به وتحسين التربة الرصيف وأطواله وأعماق الرصيف وتكلفة تنفيذه التي وصلت لأكثر من 3 مليارات جنيه.

مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، خلال زيارته لمدينة الإسكندرية اليوم، تفقدوا مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمتحف والمنطقة المحيطة به استعداداً لافتتاحه، مؤكداً أن هذا الصرح دليلٌ على ثراء وتنوع الحضارة المصرية، وأن اهتمام الدولة بتطويره جزء من خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

وتابع رئيس الوزراء، خلال جولته، في أرجاء المتحف اليوناني الروماني، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وترميم مبنى المتحف بالكامل، وكذا أعمال الواجهات الداخلية والخارجية، إلى جانب ما تم من تحديث للبوابة والمدخل الرئيسي للمتحف، وأعمال التشطيبات، وما يتعلق بتنفيذ وتجهيز مختلف الخدمات بالمتحف.