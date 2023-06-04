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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري: الأهلي يعيش حالة فنية جيدة هذا الموسم.. ومصطفى شوبير مكسب كبير

صدى البلد

علَقَ أحمد كشري نجم النادي الأهلي السابق على مباراة المارد الأحمر أمام الوداد البيضاوي المغربي ، والمقرر لها اليوم على ستاد القاهرة الدولي ، في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا .

وقال كشري في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " أثق كل الثقة في لاعبي النادي الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة أمام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ، فالفريق يعيش حالة معنوية مرتفعة هذا الموسم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر ، وحقق العديد من الانتصارات المتتالية في بطولتي الدوري العام و دوري الأبطال ، وأصبح الفريق يمتلك شخصية هجومية قوية مع كولر ".

وأضاف : " بالتأكيد غياب محمد الشناوي الحارس الأول للنادي الأهلي خسارة كبيرة للفريق ، لكن الفريق يمتلك حارسين على أعلى مستوى "علي لطفي و مصطفى شوبير" ، وقد قدم الأخير آداء مميز في المباريات السابقة بالدوري الممتاز ، و آخرها مباراة سيراميكا كليوباترا التي انتهت بفوز الأحمر بهدف حسين الشحات ".

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