أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

أكدت دراسة أجريت عام 2020 ، أن استخدام البروبيوتيك يساعد في الحفاظ على التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة.

واوضحت أن تناول البروبيوتيك مع علاج الملوية البوابية القياسي يجعل المضادات الحيوية أكثر فعالية لأن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا الجيدة والسيئة في معدتك.

وتساعد البروبيوتيك على تجديد البكتيريا النافعة. قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بفرط نمو الخميرة وفقا ل healthline

وتعتبر الحلزونية البوابية مسؤولة عن التسبب في حوالي 85 إلى 95 في المائة من قرحة الاثني عشر والقروح الهضمية في البلدان النامية وما بين 30 إلى 50 في المائة من قرح الاثني عشر والقروح الهضمية في البلدان المتقدمة. تكون عدوى الملوية البوابية أحيانًا بدون أعراض.

وكثير من المصابين بالبكتيريا الحلزونية البوابية لا يعرفون أنهم مصابون بها، ويمكن أن تسبب هذه البكتيريا أيضًا أعراضًا معدية معوية ، مثل:

ألم حارق في البطن

النفخ

غثيان

فقدان الشهية

التجشؤ المتكرر

فقدان الوزن غير المبرر

سرطان المعدة

ويمكن أن يتسبب استخدام العلاجات التقليدية مثل المضادات الحيوية في حدوث آثار جانبية صعبة لدى بعض الأشخاص.

من الممكن الشعور بالغثيان والإسهال وفقدان الشهية.

يقاوم بعض الأشخاص المضادات الحيوية ، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأساليب التقليدية للعلاج. نتيجة لذلك ، يتزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية لعدوى الملوية البوابية . يمكن استخدامها بالإضافة إلى العلاجات التقليدية الموصوفة. يمكن أيضًا استخدامها بمفردها في بعض الحالات.

وعلى مصابي العدوى في المعدة ، فإن أهم شيء عليهم هو الحفاظ على رطوبتك لأنك تفقد الكثير من السوائل من خلال القيء والتعرق والإسهال . إذا لم تكن قادرًا على الاحتفاظ بالسوائل وكنت تتقيأ كثيرًا ، فحاول شرب كميات أقل في كل مرة أو يمكنك أيضًا مضغ بعض مكعبات الثلج، والمشروبات التي يمكن أن تفضلها أثناء معاناتك من التهاب المعدة هي الماء ، وماء جوز الهند ، ومحاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم ، وبعض المشروبات الرياضية التي تساعد على تعويض الإلكتروليتات والنعناع وشاي الزنجبيل مما يساعد في تقليل آلام المعدة وأعراض الغثيان.

و هناك أيضًا بعض المشروبات التي يجب تجنبها أثناء المعاناة من عدوى في المعدة ومنها القهوةوالشاي الأسود القوي والكحول والشوكولاتة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها يمكن أن تجفف جسمك لأنها مدرة للبول وستؤدي إلى كثرة التبول .

لا يمكنك المخاطرة باضطراب معدتك عن طريق تناولها.

وأكد الباحثون أن الشاي الاخضر الافضل لمرضي جرثومة المعدة والتهاب الأمعاء.