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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديدات.. نتنياهو يلغي مشاركته في مؤتمر بتل أبيب "خوفا على حياته"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ألغى مشاركته في الاجتماع السنوي للجنة اليهودية الأمريكية (AJC) الذي سيعقد الأسبوع المقبل في تل أبيب - خوفًا على أمنه الشخصي.

وبحسب الصحيفة فإنه من المقرر عقد المؤتمر في 11 يونيو الجاري في فندق دافيد إنتركونتيننتال ، والذي تنظمه إحدى أهم المنظمات اليهودية الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة إنه قبيل مشاركة نتنياهو المخطط لها ، أصدر قادة الاحتجاج ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل دعوة للتظاهر أمامه ، ووعدوا: " سنطوق المكان، سنكون داخل القاعة ، سنهاجم الفندق ، على الطرقات ، وحتى في البحر والجو".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بدلاً من ذهاب نتنياهو إلى المؤتمر  وتعريض حياته للخطر، سوف يرسل فقط فيديو تحية لهذا الحدث.

وبينت الصحيفة مؤتمر ACJ الذي سيعقد كما ذكر هذا الشهر ليس المؤتمر الأول الذي تجنب نتنياهو حضوره بسبب الاحتجاجات المخطط لها، مشيرة إلى أن نتنياهو سبق أن ألغى في شهر أبريل مشاركته في مؤتمر الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية في تل أبيب - الذي حضره حوالي 3000 شخص.

وأوضحت أن القرار اتخذ في ذلك الوقت في ضوء نوايا المشاركين في اقتحام مؤتمره، وكذلك لمحاولة عرقلة وصوله إلى هناك.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاجتماع السنوي للجنة اليهودية الأمريكية AJC إسرائيل اخبار اسرائيل الاحتجاج ضد التعديلات القضائية

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