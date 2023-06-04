يخنق اللعب والمساحات.. حسن المستكاوي: الفريق المغربي يدافع فقط

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي أداء الاعيبة من مباراة الأهلي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب المستكاوي عبر حسابه بموقع تويتر : ٨٣٪ استحواذ الاهلي مقابل ١٧ ٪ الوداد . وده كان متوقعا . فالفريق المغربي يدافع فقط ويخنق اللعب والمساحات .والمسألة مش محتاجه توقع او تحليل فهكذا هي كرة الشمال الافريقي من زمان.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.