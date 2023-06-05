عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 كلمات قبل النوم تحميك من عذاب الآخرة.. رددها 3 مرات

صدى البلد

الأذكار لها فضل عظيم على الإنسان في الدنيا والآخرة، وفيما ورد عن رسول الله– صلى الله عليه وسلم-، أنه كان إذا أراد أن ينام؛ وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وحرص على الدعاء بـ 6 كلمات ويرددها 3 مرات.

داوم رسول الله –صلى الله عليه وسلم – على دعاء قبل النوم وأذكار الصباح والمساء، وأوصانا بالحرص على هذه الأدعية والكلمات المباركة كل صباح وكل مساء.

وحرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عند النوم كل ليلة على الدعاء بهذه الكلمات، وترديد دعاء النوم ثلاث مرات، وهي « اللَّهمَّ قِني عذَابك يومَ تَجْمَعُ - أو تَبْعَثُ - عِبَادَك».

وفيما ورد في جامع الترمذي، عن حذيفة بن اليمان - رضي الله تعالى عنه -: أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ رأسه، ثم َقَالَ : «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ - أو تَبْعَثُ - عِبَادَكَ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

عمل عظيم يغفر الله لك به 1000 ذنب ويعطيك ألف حسنة.. اغتنمه

10 كلمات فيها معجزة ترزقك بالحج والعمرة.. رددها بيقين لتكون من ضيوف الرحمن

لو أول مرة تروح| تعرف على أركان العمرة خطوة بخطوة.. محظوراتها وأدعيتها المستحبة

لو عاوز البركة تحل فى كل أعمالك ردد هذه الكلمات.. الشعراوي يوضحها

سنن قبل النوم

سنن قبل النوم وردت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها لما لها من فضل عظيم، حثنا على اغتنامه، ومنها:

• النوم على وضوء: فقد قـال النبي -صلى الله عليه وسلم- للبراء بن عازب رضي الله عنه : "إذا أتيت مضجعك ، فتوضأ وضوئك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث" [ متفق عليه:6311-6882] أي أن يكون على طهارة ، الحديث ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ ) .
• أن ينفض الفراش ( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه … فإنه لا يعلم ما خلفه بعده … ) رواه البخاري ومسلم .
• النوم على الشق الأيمن …( ثم اضطجع على شقك الأيمن … ) رواه البخاري ومسلم .
• وأن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ( كـان إذا رقـد وضع يده اليمنى تحت خـده ) رواه أبو داود .
• قراءة سورة ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، ومن ثمرتها : ( أنها براءة من الشرك ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ وصححه الألباني.

•يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات )، رواه البخاري .
• قراءة آية الكرسي « اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» رواه البخاري .
• قراءة آخر آيتين من سورة البقرة ، من قوله تعالى « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ».
• التكبير والتسبيح عند المنام : فعن علي رضي الله عنه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حين طلبت منه فاطمة -رضي الله عنها- خادمًا: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم ؟ إذا أويتما إلى فراشكما ، أو أخذتما مضاجعكما ، فكبرا أربعًا وثلاثين ، وسبحا ثلاثًا وثلاثين ، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم" [متفق عليه: 6318 – 6915].

سنن قبل النوم دعاء قبل النوم أدعية قبل النوم أذكار قبل النوم أذكار قبل النوم تحمي من الكوابيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

عائد سنوى وشهري.. طرح 3 شهادات إدخار جديدة في البنوك

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد تعلن عودة العاصفة الترابية في هذا الموعد

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الوداد بنهائي إفريقيا

سؤال يتحول لسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والوداد

4 سيناريوهات لتتويج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في المغرب أمام الوداد

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي بنهائي إفريقيا

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء غير محتسبة لـ الأهلي أمام الوداد

ترشيحاتنا

السجن لـ 3 مراهقين في أمريكا بسبب بجعة.. ما حكايتها؟

ماذا قال أحمد شوبير لـ نجله مصطفي قبل لقاء الأهلي والوداد

6 كلمات قبل النوم تحميك من عذاب الآخرة.. رددها 3 مرات

الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الصحافة العمانية.. اليوم

مع اقتراب موسم الحج.. أسعار الريال السعودى في مصر

بقوة 626 حصانا .. رينج روفر تكشف عن سبورت SV موديل 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قدرة قادر| بأسهل الخطوات

مرض السكر هو الخطر الأكبر على القلب| دراسة تفجر مفاجأة

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن الضغط المنخفض| تفاصيل

طريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم| أحلى من المطاعم

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ