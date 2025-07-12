رسالة غامضة من زيزو.. ويرد على الانتقادات بطريقة ساخرة

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفر يق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة عبر ستوري حسابه على انستجرام، ردا على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة.

وقال زيزو: "السؤال الوحيد والأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي ونفسي ألاقى ليه إجابه! هو بجد لما حد يخوض في عرض الناس ويقعد يشتم فيهم ويسب ويتنمر، دا بيعود ولا بيرجع عليه بإيه! هل بيروح البيت بيلاقي بيته اتغير، طيب بيبص تحت بيته بيلاقي العربية اللي نفسه يجيبها؟ طيب ولاده وصلو للمكانة اللي بيتمناها؟ طيب عيش أبوه وأمه في حاجه يستحقوها! مش قادر استوعب فعلا الموضوع".