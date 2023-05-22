لو عاوز البركة تحل فى كل أعمالك ردد هذه الكلمات .. الشعراوي يوضحها

قال الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى "إمام الدعاة" فى مقطع فيديو، إن من أراد البركة فى حياته فعليه أن يردد قبل اي شيء “بسم الله الرحمن الرحيم” عند كل عمل، ونقول “بسم الله" على كل عمل لم أبدأه ببسم الله فتقضي ما عليك.

وأضاف “الشعراوي”، أنه عليك أن تردد “بسم الله” عن كل إنسان نسي ان يقول على عمله “بسم الله” فتكون بذلك اديت عن نفسك فى الحال والماضي وعن الساهي “ببسم الله الرحمن الرحيم” ليعطك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه من عمل.

وأشار الى أنه إذا كان ذلك فى “بسم الله” فيجب أيضًا أن نأخذ بـ “الحمدلله” فاستقبل النعم التى ليس لك فيها عمل بقول “الحمدلله” الذي تفضل بها من غير حول منك ولا قوة، وإذا كان بعملك فأحمد الله على ان العمل قد اتى بهذه الثمرة وقل الحمدلله.

وتابع قائلاً:"ثم تقول الحمدلله على كل نعمة نسيت أن أقول فيها الحمدلله، والحمدلله عن كل منعم عليه نسي ان يقول الحمدلله".

5 مفاتيح تجعل فى منزلك بركة

1 ) تشغيل سورة البقرة في المنزل

2 ) الاستغفار

3 ) الصلاة على النبي

4 ) الصدقة

5 ) المواظبة على اذكار الصباح والمساء

الأسباب المؤدية للبركة فى الوقت

1-الحفاظ على صلاة الجماعة، لا سيما الفجر.

2-الحفاظ على ورد القرآن، والبداية به صباحا.

3-الحفاظ على ورد الذكر، والبداية به صباحا.

4-دعاء الوالدين ببركة الوقت، اطلبه منهما.

5-كف النفس عن متابعة أخبار الفيس بوك كالمجنون.

6-وضع خطة لليوم ، خطة أهداف قريبة، لا تنتقل عنها إلا فى الشديد القوى.

7-حمد الله وشكره فى آخر اليوم بالحفاظ على صلاة بعد العشاء ولو ركعتين.

دعاء تحصين المنزل من الأدعية المستحبة

اللهم أجعل هذا البيت محل سلام وخير ولا تجعله محل فسق وفجور، وعصيان.

اللهم حصن هذا البيت من كل شر وسوء.

اللهم توفنا في هذا البيت وأنت راض عنا.

اللهم أجعل كل من في البيت سعيد وأجعله منزلًا مباركًا.

اللهم أبعد الشيطان عن هذا البيت وأهله.

اللهم أجعله مأوى صلاح وخير وبركة.

يا رب أحفظ بيوت المسلمين و أحفظ بيتنا وبيت كل أحبابنا.

اللهم أبعد عنا الحاسدين.

اللهم أغفر لنا وأعف عنا وأجعل بيتنا منزلًا حميدًا.

اللهم بارك في القليل وزد لنا الكثير.

اللهم بارك في البيت الجديد اللهم أبعد عنا المكر والخبث.

اللهم بارك في الطعام والشراب والملبس والرزق.

اللهم ارزقنا في هذا البيت طاعتك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم ارزقنا خيره وخير ما جاء به واكفنا شره وشر ما جاء به.