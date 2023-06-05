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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرعاية الصحية: تقرير بيانات الإنفاق الصحي يعكس مدى اهتمام الدولة بصحة المصريين

تقرير بيانات الإنفاق
تقرير بيانات الإنفاق الصحي

قال أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة لـ الرعاية الصحية، إن تقرير بيانات الإنفاق الصحي في مصر، يعكس مدى اهتمام الدولة بصحة المصريين، متابعا: قديما لم يكن لدينا مثل هذا التقرير، ولكن الدولة تصع ملف الصحة على رأس أولوياتها.

وأضاف “أحمد السبكي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، هناك عمل جاد بين وزارات المالية والصحة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وإرشاد من منظمة الصحة العالمية، متابعا: هذا التقرير عكس مؤشرات مهمة تعكس جهود الحكومة المصرية في إصلاح الرعاية الصحية في مصر.


واسترسل: هذا التقريرعدة مؤشرات، أهمها مؤشرات الزيادة الانفاق الحكومي على الصحة وزيادة معدلات الانفاق وانخفاض الإنفاق الكارثي على الصحة، منوها بأن التقرير شمل الحديث عن أمراض الكلى.

وأوضح: التقرير يشير إلى أن الدولة المصرية تتكفل بشكل كامل، بكافة تكاليف وعلاج مرضى الكلى والغسيل الكلوي، كما أنها تتكفل بعلاج الأمراض المزمنة والتكاليف الخاصة بالغسيل الكلوي لكل المرضى.

وأكمل: نتوسع في مبادرات الكشف المبكر عن أمراض الكلى ومراكز زراعة الكلى، والذي سيقلل بشكل كبير من العبء المرضي على النظام الصحي المصري، منوها بأن التقرير ضم كافة الخرائط الصحية، والذي يشكل أداة فعالة.
 

الرعاية الصحية بيانات الإنفاق الصحي صحة المصريين المالية منظمة الصحة العالمية

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