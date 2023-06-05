عاجل.. أوكرانيا تبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بدء أوكرانيا لعملية عسكرية واسعة النطاق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية وفق ما نقلته وكالة تاس إن القوات الأوكرانية بدأت عملياتها الواسعة.

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأحد، أن السلطات في بلجيكا طلبت من أوكرانيا إيضاحات بشأن استخدام أسلحة بلجيكية في هجمات داخل الأراضي في روسيا.

فيما أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أنه مستعد للقاء المخربين الأوكرانيين عند نقطة تفتيش شيبيكينو من أجل إنقاذ أسرى الحرب الروس، إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، وفقا لوكالة تاس الروسية.



وأضاف أن القصف تسبب في اندلاع حرائق في عدة مناطق متفرقة في سوق المدينة ومنطقة خاصة ومخزن للحبوب.