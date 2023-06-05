عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قذائف روسية تحلق فوق بحريّ النرويج وبارنتس .. ما الأمر؟

قذيفة روسية
قذيفة روسية

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، اليوم الاثنين، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين حلقتا بشكل روتيني فوق بحر النرويج وبحر بارنتس قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تطلق روسيا بانتظام قاذفاتها طويلة المدى من طراز Tu-95، القادرة على حمل صواريخ نووية، فوق المياه الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الرحلة استغرقت 5 ساعات ونفذت "في إطار التزام صارم بقواعد المجال الجوي الدولي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن بدء تدريبات عسكرية للقوات البحرية الروسية في بحر البلطيق.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضحت الدفاع الروسية أن المناورات في بحر البلطيق تجري بمشاركة 3500 جندي، و40 زورقًا، لافتة إلى أنه من المقرر أن تستمر حتى 15 يونيو المقبل.

النرويج البحرية الروسية بارنتس الدفاع الروسية الدفاع النرويجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

مأساة فتاة تحولت لتريند|إسراء: كتب كتابي كمان يومين وصحيت لقيت نفسي كده.. فيديو

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

دينا مراجيح ماتت| تفاصيل وفاة فتاة السوشيال الغلبانة.. وهذا ظهورها الأخير

عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد يومين |حالة الطقس

قرار عاجل من الخطيب بشأن مباراة العودة أمام الوداد المغربي

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تبدأ من 40 لـ100 ألف جنيه..العملات القديمة كنز في منزلك|ابحث عنها فورا

موضوعات متعلقة

اعتماد 8 سفراء جدد في الأردن.. تفاصيل

لها أثر إيجابي في نفوس الحجاج.. ماليزيا تشيد بمبادرة طريق مكة

حكم بإعدام 8 أشخاص بينهم أجنبيان في العراق

تصريح صادم من روسيا بشأن تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية

لا نركز على سعر البرميل.. البيت الأبيض يعلق على قرار أوبك +

ترجع للفترة العثمانية.. الجزائر تستعيد بنادق أثرية من بريطانيا

رفع القيمة التسويقية لـ الدوري السعودي للمحترفين إلى 8 مليارات ريال

مهم لاستقرار أسواق النفط العالمية .. الكرملين يشيد باتفاق أوبك+ الأخير

ترشيحاتنا

انفجار وشيك بإسرائيل.. توقعات بفشل المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة حول الإصلاح القضائي

بعد 20 عاما في السجن.. إطلاق سراح أم مدانة بقتل أطفالها الأربعة|فيديو

كرة القدم غير عادلة.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الوداد

خالد البلشي: الملتقى الصحفي العماني المصري إحياء لجسر التعاون بين أبناء المهنة

إعلان مهم من النيابة الإدارية للمعينين من دفعتي 2017 - 2018

افتكروا الصفاقسي.. نجم الأهلي السابق يزف بشري سارة لعشاق الىحمر قبل لقاء الوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| السبب الحقيقي وراء موت دينا مراجيح... بلوجر تثير الجدل قبل أيام من زفافها.. معلومات صادمة عن مرض هدى سلطان

بعد التحذير من تناوله.. 8 بدائل صحية لـ الملح

بفستان جرئ.. شاهد ميريام فارس تثير الجدل بهذه الإطلالة

مأساة فتاة تحولت لتريند|إسراء: كتب كتابي كمان يومين وصحيت لقيت نفسي كده.. فيديو

فيديو

تحذيرات من ظواهر جوية .. مستجدات في حالة الطقس | فيديو

هبوط في أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

بسبب الحسد .. البلوجر إسراء أحمد تكشف سر تأجيل زفافها

حصل له إيه؟ سقوط شجرة فوق شاب بسيارته أثناء العاصفة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ