قذائف روسية تحلق فوق بحريّ النرويج وبارنتس .. ما الأمر؟

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، اليوم الاثنين، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين حلقتا بشكل روتيني فوق بحر النرويج وبحر بارنتس قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تطلق روسيا بانتظام قاذفاتها طويلة المدى من طراز Tu-95، القادرة على حمل صواريخ نووية، فوق المياه الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الرحلة استغرقت 5 ساعات ونفذت "في إطار التزام صارم بقواعد المجال الجوي الدولي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن بدء تدريبات عسكرية للقوات البحرية الروسية في بحر البلطيق.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضحت الدفاع الروسية أن المناورات في بحر البلطيق تجري بمشاركة 3500 جندي، و40 زورقًا، لافتة إلى أنه من المقرر أن تستمر حتى 15 يونيو المقبل.