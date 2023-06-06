عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

صدى البلد

 

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

استقرار الدولار عالميا والليرة التركية تواصل الانهيار اليوم الاثنين

تراجع اليورو وتماسك الدولار مع توقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا


سعر صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

اقل سعر للدولار اليوم أقل سعر للدولار البنك المركزي المصري الدولار مقابل الجنيه البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

تشيع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه في لقاء الأهلي والوداد المغربي

قائد الوداد: الأهلي يعرف إفريقيا أكثر منا.. وأتمنى تكرار قذيفة المترجي

اتحاد الكرة: حرمان أي نادٍ مديون من المشاركة بالدوري الممتاز الموسم المقبل

حكم الإحرام في الحج والعمرة .. وما الحكمة منه؟ الإفتاء توضح

أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإنشاد الهلباوي.. قصور الثقافة تختتم أسبوع حياة كريمة بقرى المنيا

شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

ردة فعله مفأجاة..إيطالي يصطاد سمكة سلور بطول لا يصدق.. شاهد

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ