استقرار الدولار عالميا والليرة التركية تواصل الانهيار اليوم الاثنين

تماسك الدولار، اليوم الإثنين، في التعاملات الآسيوية بعد أن عزز تقرير وظائف في الولايات المتحدة من توقعات المتعاملين باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حسبما أفادت رويترز.

وتراجعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة لتواصل الخسائر منذ بدء عملية الإنتخابات الرئاسية التركية، وبعد أن عين محمد شيمشك الذي يحظى بالتقدير وزيرا للمالية.

وزاد الدولار 0.04 في مقابل العملة اليابانية إلى 140.01 ين وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 3.727 بالمئة في طوكيو.

وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.06995 دولار، مواصلا خسائر الجلسة السابقة عندما هبط 0.51 بالمئة.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6606 دولار، متعافيا من خسائر مبكرة عندما تراجع 0.25 بالمئة وذلك بدعم من مؤشرات جديدة على تعافي الصين من وباء كورونا.

وارتفع الدولار 0.17 مقابل اليوان إلى 7.1202 يوان في التعاملات الخارجية متجها إلى العودة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.1404 الذي سجله يوم الخميس.

وتراجعت الليرة التركية إلى 21.14 للدولار، مقتربة من مستوى قياسي منخفض سجلته الأسبوع الماضي عند 21.80 ليرة للدولار.