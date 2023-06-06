عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير مرقص: الجميع يتحدث بصراحة في الحوار الوطني.. وكل شيء «على الترابيزة»

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المفكر السياسي سمير مرقص عضو أمانة الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ضرورة تاريخية، وآلية حضارية، فلا تتقدم المجتمعات إلا بالتواصل والحوار، وهناك رغبة كبيرة للحوار الذي تكمن   أهميته في أنه نقيض للعنف والفوضى.

txt

عرض كافة الآراء.. علي الدين هلال: الحوار الوطني ليس مكلمة

وأضاف سمير مرقص، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الاثنين، أن الاختلاف في حد ذاته ظاهرة صحية، والحوار الوطني يشمل كل ألوان الطيف، متابعا أنه شكل اللجان كان إيجابيا به كل ألوان الطيف ما عدا من لجأ للإرهاب والعنف. 

وتابع المفكر السياسي سمير مرقص وعضو أمانة الحوار الوطني، أننا في مرحلة انتقالية والحوار الوطني مهم، و قيم الدولة الحديثة لن يحافظ عليها إلا العمل السياسي والمدني، وأعتقد أن 10 سنين فترة زمنية كافية إنه يكون فيه اهتمام بالسياسة والمستقبل والأفكار".

وأكمل أن الجميع يتحدث بصراحة في الحوار الوطني، وكل شيء بيتقال على الترابيزة، إحنا لغاية دلوقتي بنسخن في الماتش.

الحوار الوطني سمير مرقص اخبار التوك شو اخبار الحوار الوطنى لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

الخروج للضرورة فقط.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأربعاء والخميس

لا يحدث في أي كوكب| سر لقطة أغضبت مارسيل كولر ورسالة قاسية لمدرب الوداد

موضوعات متعلقة

مجلس الحوار الوطني يؤجل جلساته المقررة للأسبوع القادم

ترشيحاتنا

هجوم جوي.. عمدة كييف يكشف سبب انفجارات العاصمة الأوكرانية

إصابة جنديين من جيش الاحتلال جراء عملية دهس جنوب نابلس

قصة حب تعيشها أسماء جلال وأمير المصري| خاص

9 سنوات من حكم السيسي غيرت شكل ومضمون الحماية الاجتماعية

بفرمان كولر.. صلاح محسن يقترب من العودة لقيادة هجوم الأهلي

تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ردة فعله مفأجاة..إيطالي يصطاد سمكة سلور بطول لا يصدق.. شاهد

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

بسبب لسانه.. كلب يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأمريكا..شاهد

ملابس عرضتها للانتقادات.. نهى عابدين تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ