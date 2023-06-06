سمير مرقص: الجميع يتحدث بصراحة في الحوار الوطني.. وكل شيء «على الترابيزة»

قال المفكر السياسي سمير مرقص عضو أمانة الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ضرورة تاريخية، وآلية حضارية، فلا تتقدم المجتمعات إلا بالتواصل والحوار، وهناك رغبة كبيرة للحوار الذي تكمن أهميته في أنه نقيض للعنف والفوضى.

وأضاف سمير مرقص، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الاثنين، أن الاختلاف في حد ذاته ظاهرة صحية، والحوار الوطني يشمل كل ألوان الطيف، متابعا أنه شكل اللجان كان إيجابيا به كل ألوان الطيف ما عدا من لجأ للإرهاب والعنف.

وتابع المفكر السياسي سمير مرقص وعضو أمانة الحوار الوطني، أننا في مرحلة انتقالية والحوار الوطني مهم، و قيم الدولة الحديثة لن يحافظ عليها إلا العمل السياسي والمدني، وأعتقد أن 10 سنين فترة زمنية كافية إنه يكون فيه اهتمام بالسياسة والمستقبل والأفكار".

وأكمل أن الجميع يتحدث بصراحة في الحوار الوطني، وكل شيء بيتقال على الترابيزة، إحنا لغاية دلوقتي بنسخن في الماتش.