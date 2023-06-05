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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عرض كافة الآراء.. علي الدين هلال: الحوار الوطني ليس مكلمة

علي الدين هلال
علي الدين هلال

أكد علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن  الرئيس السيسي تحدث كثيرا على فكرة الحوار الوطني قبل الدعوة الرسمية لانعقاد الحوار الوطني .

 

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وقال علي الدين هلال في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  الرئيس السيسي على يقين بتواجد أراء أخرى في المجتمع من الضروري الاستماع لها ".

 

وأضاف علي الدين هلال:"  الرئيس السيسي رأي اهيمة إعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم ".

 

وتابع علي الدين هلال:"  الحوار الوطني ليس مكلمة ولكن يتم عرض كافة وجهات النظر تجاه مختلف القضايا التي تهتم بالمواطن ".

 

وأكمل علي الدين هلال:"  الأحزاب المؤيدة والمعارضة تشارك في الحوار الوطني ويبدون بأرائهم تجاه مختلف القضايا مثل النظام الانتخابي ووجدنا اراء مختلفة تجاه هذا النظام الانتخابي ".

 

ولفت علي الدين هلال:" نحتاج إلى التوصل إلى قضايا الاختلاف في المجتمع المصري  ويتم العلم على تحديد أولويات العمل الوطني في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة ".

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