عرض كافة الآراء.. علي الدين هلال: الحوار الوطني ليس مكلمة

أكد علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الرئيس السيسي تحدث كثيرا على فكرة الحوار الوطني قبل الدعوة الرسمية لانعقاد الحوار الوطني .

وقال علي الدين هلال في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الرئيس السيسي على يقين بتواجد أراء أخرى في المجتمع من الضروري الاستماع لها ".

وأضاف علي الدين هلال:" الرئيس السيسي رأي اهيمة إعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم ".

وتابع علي الدين هلال:" الحوار الوطني ليس مكلمة ولكن يتم عرض كافة وجهات النظر تجاه مختلف القضايا التي تهتم بالمواطن ".

وأكمل علي الدين هلال:" الأحزاب المؤيدة والمعارضة تشارك في الحوار الوطني ويبدون بأرائهم تجاه مختلف القضايا مثل النظام الانتخابي ووجدنا اراء مختلفة تجاه هذا النظام الانتخابي ".

ولفت علي الدين هلال:" نحتاج إلى التوصل إلى قضايا الاختلاف في المجتمع المصري ويتم العلم على تحديد أولويات العمل الوطني في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة ".