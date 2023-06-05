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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زياد بهاء الدين: النتائج الملموسة في الحوار الوطني ستكون من المحور السياسي

زياد بهاء الدين
زياد بهاء الدين

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، مشاركته في جلسات المحور الاقتصادي غدا بالحوار الوطني.

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وأضاف زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحوار السياسي هو الأهم في جلسات الحوار الوطني"، لافتا: "النتائج الملموسة في الحوار الوطني ستكون من المحور السياسي".

 

وأشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق،: "قانون الانتخابات وقانون البرلمان من أهم ما يتم مناقشته في الحوار الوطني"، موضحا: "المساحة موجودة لكل الأحزاب في الحوار الوطني".

 

وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق،: "المعارضة نوع من الانتماء للوطن"، مشيرا: "الحوار الوطني مساحة مفتوحة أمام جميع الأحزاب والقوى السياسية".

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