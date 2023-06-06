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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد مستشفى الطلبة بسبورتنج

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد مستشفى الطلبة

 

تفقدت الدكتوة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سير العمل في مستشفى طلبة سبورتنج وكان في استقبال سيادتها الدكتور أيمن كامل مدير فرع التأمين الصحي لشمال غرب الدلتا والدكتور محمد خميس جمعة مدير عام المستشفى.

وتفقدت الأقسام الداخلية بالمستشفى والعناية المركزة ووحدة المبتسرين والمعامل الطبية واستمعت لمقترحات الأطباء من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

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وأشادت بالمجهود الواضح لجميع العاملين بالمستشفى و نظام التشغيل والجودة و مكافحة العدوة والتميز في القيام بأدق العمليات الجراحية تحت الإدارة المتميزة.

وأكد دكتور محمد خميس مدير المستشفى على التعاون مع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية من أجل تقديم أفضل واسرع خدمة للمرضى بهدف تكامل الخدمات الصحية بين مختلف مقدمي الخدمة بالمحافظة.

يأتي هذا استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية.

الاسكندرية التأمين الصحي الخدمات الصحية الدكتور خالد عبد الغفار الصحة والسكان الشئون الصحية

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