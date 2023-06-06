قومي المرأة بالبحر الأحمر ينفذ سابع فعاليات مطبخ المصرية بالغردقة

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر ، سابع فعاليات البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة، وذلك بمدرسة جمال نظيم الفندقية بالغردقة، يستهدف هذا البرنامج المسمى "مطبخ المصرية" 30 سيدة من مدينة الغردقة خلال اليوم، حيث تم إنتاج 120 وجبة غذائية.

وقام بإدارة فعاليات التدريب الشيف أحمد إبراهيم، الخبير في فنون الطهي، الذي عرض طرق التخطيط والطلب والإعداد والتجهيز للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة. تم تدريب السيدات أيضًا على حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، وتعريفهن بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات، بالإضافة إلى مهارات تقديم الطعام وتنظيم السفرة وتغليف الوجبات والمعايير الصحية المتعلقة بتقديم وجبات متكاملة.

وتهدف فعاليات "مطبخ المصرية" إلى تمكين السيدات وتنمية قدراتهن في مجال إدارة المطابخ الكبرى وتقديم وجبات ذات جودة عالية،وتأتي هذه الفعاليات في إطار برنامج التدريب الشامل الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر لدعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

ويُعد تنفيذ هذا البرنامج التدريبي السابع بمدرسة جمال نظيم الفندقية بالغردقة إحدى المبادرات الهامة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر في سبيل تمكين المرأة ودعمها في الحصول على فرص التدريب والتطوير في مجال إدارة المطابخ والطهي.