محاكمة المتهمين بقتل طالب كفر الشيخ .. اليوم

تنظر اليوم محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة، قضية مقتل الطالب كرم الشهاوي.

وشهدت الجلسه الماضية طلب دفاع المتهمين بقتل كرم الشهاوي وعدم 3 متهمين، رد هيئة المحكمة لتستجيب المحكمة لطلبهم وتقرر تأجيل نظر القضية لاتخاذ الدفاع إجراءات الرد القانونية.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من تواجدها في محيط المحكمة وكذلك داخلها بالتزامن مع بدء المحاكمة حيث حضر المتهم الثاني في هذه القضية من محبسه، وسط حراسة أمنية مشددة في ثاني جلسات المحاكمة.

إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ سابقًا للمحاكمة لاتهامه بالتزوير.

كانت منطقة مساكن الأسرة بنطاق قسم أول كفر الشيخ، شهدت مقتل طالب على يد آخر نتج عنه تعدي عاطل على الطالب وإصابته بالرأس، وتوفي عقب نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إشارة من قسم أول كفر الشيخ، بنشوب مشاجرة بين طالب وآخر نتج عنها تعدي عاطل على الطالب وإصابته بالرأس وذلك عقب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، ليصاب الطالب بإصابات بالغة.

وقال محامي المجني عليه، إن موكله كان يتيمًا لأن والده توفي عندما كان يبلغ من العمر 3 أشهر، لذلك فـ أفنت والدته عمرها عليه من أجل تربيته تربية سليمة وطيبة، لافتًا إلى أنه كان محبوبًا من جميع أصدقائه بسبب أخلاقه الطيبة.