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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب تشيد بالتطوير الهائل بميناء شرم الشيخ وإنشاء المنصة البحرية لليخوت

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

اطلع وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  في ميناء شرم الشيخ، علي  تشغيل القزق البحري وهو وحدة رفع اليخوت من المياه إلي الرصيف والعكس لإجراء عمليات الصيانة والتجديد، وما حققته عمليات التشغيل من إيرادات ساهمت في تعظيم إيرادات الميناء ووفرت خدمة جيدة لأصحاب اليخوت العاملة في المنطقة.

وثمن وفد البرلمان، إسناد عمليات التشغيل لشركة خاصة وعدم إقحام إدارة الميناء في عملية تشغيل وإدارة القزق.

أكد وفد لجنة النقل والمواصلات، ضرورة وسرعة دراسة فكرة تطوير عمل القزق من صيانة فقط إلي بناء يخوت صغيره بالإضافة إلي الصيانة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة المساحة المقام عليها القزق لاستيعاب لتطوير نشاطه وطلبت من إدارة الميناء إعداد ملف يتضمن دراسة توسعة نشاط القزق ومتطلبات تلك التوسعة التي قد تتطلب التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الماليه لإخراج جزء من المنطقة الجمركية وإدخاله ضمن المساحة المطلوبة لتطوير نشاط القزق، مع الحفاظ علي أرصفة الميناء وضمان أفضل أداء له وذلك حتي يمكن للجنة دعم هذا الملف مع الوزارتين.

 

ومن جانبه قال محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بسياحة اليخوت، وتحويل مصر لمنطقة لوجيستية وإنشاء المنصة البحرية لليخوت تم زيارة عدد اليخوت المترددة على "ميناء شرم الشيخ" بفضل المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تراكي اليخوت على الأرصفة ودفع الفاتورة إلكترونيا والتي حولت خسائر الميناء إلي أرباح.

 

كما أشادت اللجنة بحجم التطوير الهائل الذي ظهر علي جميع منشآت ميناء شرم الشيخ، ومبانيه.

 

وحرصت اللجنة خلال لقائها برئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومسؤولي ميناء  شرم الشيخ على طرح وتطوير فكرة استخدام ميناء شرم الشيخ ليكون قبلة سياحية جاذبة للأشقاء العرب في الدول المقابلة للميناء من خلال تسيير خطوط ملاحية بين ميناء شرم الشيخ والدول المقابلة.

 

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شرم الشيخ ميناء وزارة النقل اليخوت سياحة البحر الأحمر

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