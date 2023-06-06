الشعب الجمهوري: المشاركة في قمة الكوميسا دليل على حرص مصر لتوطيد العلاقات

أكدت الإعلامية الدكتورة نجلاء البيومي، المذيعة بالتليفزيون المصري وأمين العلاقات العامة بحزب الشعب الجمهورى أمانة الجيزة، أن وجود مصر في القمة الثانية والعشرين للتجمع الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، المقرر عقدها في العاصمة الزامبية (لوساكا) بمشاركة ٢١ دولة أعضاء في التجمع، دليل على حرص الدولة المصرية على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية.

إعادة مكانة مصر وسط القارة الأفريقية

وأشارت البيومي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الرئيس السيسي حريص على إعادة مكانة مصر وسط القارة الأفريقية لأنها السوق الأقرب للمنتجات المصرية والاستفادة من المميزات الاقتصادية التي تمنحها دول التجمع، موضحة أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم وشهدت العلاقات المصرية الإفريقية تطوراً كبيرا على كافة المستويات.

وأضافت الدكتورة نجلاء البيومي، أن الرئيس السيسي تحدث خلال فى قمة الكوميسا العام الماضي، على خطة لتحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، لتحقيق مواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، مؤكدة أن هذه الخطة هي بمثابة خارطة الطريق لما ستقدمه مصر خلال فترة رئاستها للكوميسا.

وشددت أمين العلاقات العامة بحزب الشعب الجمهوري بأمانة الجيزة، على ضرورة التكاتف بين الدول الأفريقية فى ظل الظروف والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، خاصتاً وأن قارة أفريقيا تحتوي على الكثير من الثروات التي تجعلها تستطيع الخروج من هذه الأزمة.

وجدير بالذكر أن "كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي. ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

ومن المقرر أن يسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة القمة لنظيره الزامبى، وسيسبقها عدد من الاجتماعات التحضيرية، التى ستبدأ اليوم، سواء على مستوى الوزارى أو مجلس أعمال الكوميسا، الذى سيرفع تقريره للقادة خلال القمة.