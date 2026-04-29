تحـ.رش وتهديد.. ضبط طرفي واقعة الاعتداء على طفلة بكفر الشبخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكفرالشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يناير الماضى تبلغ لمركز شرطة قلين بكفر الشيخ من (ربة منزل) بتضررها من (ربة منزل، وطالب) – مقيمين بدائرة المركز لقيام الأخير بالتحرش بكريمتها (سن7) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه.. وبتاريخ 16 الجارى تبلغ لذات المركز من الشاكية بتضررها من قيام المشكو فى حقهما بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها.

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لقيام الشاكية بإتهام المشكو فى حقه الثانى فى الواقعة السابقة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





