المفتي يهنئ عمال مصر بعيدهم: العمل رسالة نبيلة تتجلى فيها معاني الإخلاص والانتماء

تقدَّم د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، بأسمى آيات التهاني إلى عمَّال مصر الأوفياء الكرام، بمناسبة عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام؛ تقديرًا لما يقدِّمونه من جهودٍ صادقة، وعطاءٍ متواصل، يُسهم في دفع مسيرة التنمية، وترسيخ دعائم البناء والاستقرار.

ويؤكِّد فضيلة مفتي الجمهورية أن العمل قيمةٌ أصيلة في بناء الأوطان، وركيزةٌ أساسية في تقدُّم المجتمعات؛ فهو ليس مجرد أداءٍ لواجب، بل رسالةٌ نبيلة تتجلَّى فيها معاني الإخلاص والانتماء، وتتكامل من خلالها طاقات الأفراد لصناعة مستقبلٍ أكثر إشراقًا، وقد حضَّت الشريعة الإسلامية على إتقان العمل، وعدَّته من مكارم الأخلاق التي تسمو بالإنسان وتُعلي من قدره، مشيدًا فضيلته بما يتحلَّى به عمَّال مصر من روحٍ وطنيةٍ عالية، وعزيمةٍ صادقة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن ما يتحقَّق على أرض الواقع من إنجازاتٍ متتالية إنما هو ثمرةٌ لجهودهم المخلصة، وإرادتهم الواعية، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل، وتعزيز ثقافة الإتقان والانضباط، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويُسهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وتوجَّه فضيلة مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله تعالى أن يُبارك في جهود عمَّال مصر، وأن يُسدِّد خُطاهم، وأن يحفظ وطننا الغالي، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.