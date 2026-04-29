القبض على قائد سيارة تحرش بطفلتين في الشروق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة لقيامه بالتحرش بأطفاله حال تواجدهم بمنطقة الشروق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر "موظف" وبإستدعائه حضرت معه "ربة منزل" مقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبسؤالهما قررا بتضررهما من قائد سيارة لقيامه بتاريخ 26/الجارى بالتحرش بنجلتيهما "سن 13، 14" حال إستقلالهن السيارة بصحبته لتوصيلهن لمحل سكنهن بدائرة القسم .

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





