قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في حالهم وطيبين.. جيران الزوجين المقتولين داخل منزلهم يكشفون اللحظات الأخيرة من حياتهم
انهيار شرفة يتسبب في تدمير سيارة نجل عارفة عبد الرسول بسيدي بشر
خصومة ثأرية.. الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم
إذاعة الاحتلال: إصابة أكثر من 173 جنديا إسرائيليا في لبنان
لأول مرة.. وصول ممثلين لغرفة السياحة إلى السعودية لمتابعة التجهيزات والأعمال بمخيمات منى وعرفات
توروب يرفض الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء الزمالك
بعد قرار الحكومة.. مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات القومية وضبط الأسعار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي
1440 ساعة.. انقطاع النت في إيران يدخل يومه الـ 61
المؤبد لشاب استدرج فتاة وقتـ.ـلها وأحرق جثتها في المنوفية
القبض على 5 رجال وسيدتين بتهمة استغلال 12 طفلا فى أعمال التسول
الذهب يتراجع في مصر 10 جنيهات لعيار 21 .. والأوقية تهبط 31 دولارًا عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر مشروبات الطاقة قد تتسبب في وفاتك.. اعرف السبب

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
البهى عمرو

 تعتبر مشروبات الطاقة من أكثر المشروبات انتشارًا بين فئات الشباب والمراهقين في السنوات الأخيرة، رغم ما يثار حولها من مخاوف صحية متعددة.

 ومع تزايد الإقبال عليها، برزت تساؤلات حول تأثير مكوناتها، التي تشمل نسبًا مرتفعة من السكر والمنبهات، على صحة الإنسان، خاصة على المدى الطويل. 

مشروب الطاقة

ويهدف هذا التقرير إلى توضيح أبرز الأضرار المحتملة لمشروبات الطاقة، واستعراض آراء المختصين بشأن مدى خطورتها.

وقد حذر الدكتور كريم جمال، خبير التغذية من خطورة تناول الأطفال والمراهقين لـ مشروبات الطاقة، مؤكدًا أنها تمثل عبئًا كبيرًا على القلب والجهاز الدوري، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

مشروبات الطاقة

وأضاف الدكتور كريم جمال، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة جدًا من السكر قد تتجاوز 10 ملاعق في العبوة الواحدة، بالإضافة إلى نسب مرتفعة من الكافيين تعادل فنجانين من القهوة أو أكثر، وهو ما يشكل خطرًا على الأطفال خاصة في مراحل النمو.

وأوضح أن الإفراط في تناول هذه المشروبات يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى حالات وصلت إلى ضغط 150، نتيجة استهلاك مشروبين من الطاقة يوميًا، محذرًا من أن بعض المراهقين يتناولون أكثر من عبوة يوميًا بهدف زيادة التركيز، وهو ما قد يؤدي إلى جلطات في القلب أو المخ.

وأشار إلى أن خطورة الأمر تزداد بسبب أساليب التسويق التي تستهدف المراهقين عبر المؤثرين، ما يدفعهم للاعتقاد بأن هذه المشروبات تعزز الأداء والتركيز، رغم آثارها السلبية الخطيرة على الصحة.

وفيما يتعلق بالجدل حول السكر، أكد أن الجسم لا يحتاج إلى تناول السكر بشكل مباشر، موضحًا أن جميع الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات تتحول داخل الجسم إلى جلوكوز، وهو المصدر الأساسي للطاقة، لكن الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم يعقبه هبوط حاد، ما يسبب فقدان التركيز والإجهاد والرغبة في تناول المزيد من السكريات.

وأضاف أن الحل الأمثل للحفاظ على التركيز هو استقرار مستوى السكر في الدم من خلال تناول وجبات متوازنة تحتوي على نشويات صحية مثل الخبز البلدي والبطاطس، إلى جانب الألياف، مع إمكانية تناول كميات معتدلة من السكريات الطبيعية مثل الفواكه أو التمر.

وأكد أن السكر الأبيض والبني لا يختلفان كثيرًا من الناحية الغذائية، فكلاهما يؤثر بنفس الشكل تقريبًا، مشيرًا إلى أن التوصيات الصحية تنصح بعدم تجاوز 3 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا.

وخلال الأيام الماضية استقبل مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، 3 فتيات احتجن إلى الرعاية الطبية عقب تعرضهن لوعكة صحية بعد تناول أحد مشروبات الطاقة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 فتيات بحالة إعياء؛ بعد تناولهن مشروب الطاقة.

وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ، وبدأت الجهات المعنية في فحص ملابساته والوقوف على ظروف الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحالة الأولى لفتاة تُدعى "آ. م"، 18 عامًا، مقيمة بقرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة، وقد تعرضت لقيء وغثيان وإسهال بعد تناول مشروب الطاقة.

كما تبين إصابة "آ.ع"، 13 عامًا، و"ف.م"، 13 عامًا، وهما طالبتان بالمرحلة الإعدادية بمدينة الخارجة، بحالة غثيان وصعوبة في التنفس، وذلك إثر الإفراط في تناول مشروب الطاقة على مدار يومين متتاليين.

وجرى نقل الفتيات الثلاث إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات لكشف جميع الملابسات.

مشروبات الطاقة الطاقة الصحة كريم جمال التغذية

