العسومي: فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن إضافة نوعية للدبلوماسية العربية

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيسا وحكومة وشعبا وبرلمانا، بمناسبة انتخابها اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضوا غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2024 و2025 ، مشيدا بحصول الجزائر على 184 صوتا في الجمعية العامة، لتشغل أحد المقاعد الـ10 للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وأكد العسومي أن هذا الفوز يعكس مكانة الجزائر على المستوى العربي والدولي، مشيرا إلى أنه فوز مستحق، ومعربا عن ثقته في أن الجزائر ستكون صوتا قويا مؤيدا لكافة القضايا العربية في مجلس الأمن، لما يمثله هذا الفوز من إضافة نوعية للدبلوماسية العربية على المستوى الدولي.

وأعرب العسومي عن تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية الجزائر بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وحماية مصالح الشعب العربي الكبير .