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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كريس كريستي يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

صدى البلد

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، سيسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

وحسب “رويترز”، قدم كريستي، يوم الثلاثاء، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية.

ولم يتسن لـ”رويترز” التأكد على الفور من صحة تقديم الأوراق.

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وفي وقت سابق،، أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مايك بنس، أنه قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في عام 2024.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة NBC الأمريكية، بأن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، يخطط للإعلان في غضون أسبوع عن خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في عام 2024.

ولاية نيوجيرسي كريس كريستي الحزب الجمهوري الانتخابات الرئاسة الأمريكية

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