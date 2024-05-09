بث مباشر .. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره الأردني

في خدمه مميزة نقدم بثًا مباشرًا لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني.

وقع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، محضر أعمال الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد رئيسا الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري وهيئة الإعلام بالأردن.

ووقع من الجانب المصرى، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي الأردني.