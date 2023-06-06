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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فضيحة في سماء أمريكا| الجيش يسقط طائرة ضالة ليكتشف مطاردته لطفل عمره عامين.. تفاصيل مثيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاشت العاصمة الأمريكية، حالة من الهلع الشديد، وتم إعلان حالة الطوارئ وإخطار أعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ترتب عليه إعطاء أوامر سيادية بإقلاع 6 طائرات حربية من طراز إف16، وذلك لمواجهة خطر عظيم هدد العاصمة الأمريكية، كيف لا وهناك طائرة تحوم في الأجواء مجهولة المصدر، ولا تستجيب لنداءات المطارات، وبعد أن يتم إسقاط الطائرة ومقتل من عليها، تكتشف أكبر قوى عظمى بالعالم، إنها كانت تطارد طفل عمره عامين.

 

 

ما سبق لم يكن جزء من سيناريو فيلم هوليودي، أو قصة كاتب ساخر زغم في تشويه صورة بلاد العم سام العظمى، ولكنها واقعة حقيقية، ولم تكن تلك الواقعة منذ عام أو عامين أو عشرة أعوام، بل منذ ساعات قليلة، وذلك أمس 5 يونيو الجاري، وهي الحادثة التي مازالت مثار جدل كبير داخل الولايات المتحدة الامريكية، بعد أن روجت السلطات الامريكية القصة في بدايتها على أنها حادثة "الطائرة غير المستجيبة"، ولكن ما ظهر من تفاصيل هذا الحادث، كان كالصدمة لكافة المتابعين، وهنا نرصد القصة الكاملة لهذا الحادث. 

    

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