خبير تعليم يكشف الطريقة الصحيحة لمكافحة الغش في الامتحانات

أكد الدكتور عاصم حجازي – أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، أن مكافحة الغش في الامتحانات لا يجب ان تقتصر على الطرق الرقابية والعقابية فقط ، ولا ينبغي أن تقتصر هذه المهمة أيضا على وزارة التربية والتعليم وحدها

وقال حجازي في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : ينبغي أن تعطى أهمية مطلقة للدور التربوي والذي تقوم به مؤسسات عدة وعلى رأسها الأسرة لمكافحة الغش في الامتحانات

وأضاف أنه من النقاط المهمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لمكافحة الغش في الامتحانات

العمل على جذب الطلاب للمدرسة مرة أخرى من خلال عودة الأنشطة وجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب

تكوين علاقة ترابط قوية بين الطلاب والمدرسة من خلال العلاقات الإنسانية القائمة على الود والتعاون والترابط بين جميع العاملين في المدرسة والطلاب وهذا سيجعل اتجاهات الطلاب نحو المدرسة تكون اتجاهات إيجابية

العمل على تحقيق متعة التعلم من خلال تطوير المناهج لربطها بحياة الطالب من ناحية وبسوق العمل من ناحية أخرى ومن جانب آخر إثراء هذه المناهج بالكثير من الأنشطة المحببة للطلاب لكي يسعوا بأنفسهم للتعلم حتى ولو لم يكن هناك امتحان في النهاية.

الاهتمام باستخدام طرق التدريس الحديثة التي تحتوي على قدر كبير من التفاعل والنشاط والمتعة والتشويق والإثارة لموضوع التعلم

الاهتمام بالتربية الدينية والأخلاقية والوجدانية وزيادة المساحة الزمنية المخصصة لها داخل الجدول الدراسي وتطوير مناهجها وموضوعاتها وطرق تدريسها والأنشطة المرتبطة بها .

توظيف الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية لتكوين اتجاهات رافضة للغش بين أوساط الطلاب والمعلمين.

الاهتمام بإعطاء مساحة كافية في الأنشطة المدرسية المختلفة لمكافحة الغش على أن يشترك فيها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور.

الاهتمام بتكثيف الجرعة الدينية المقدمة من خلال المؤسسات الدينية المختلفة وتناول قضية الغش وأضرارها على الفرد والمجتمع .

.قيام المؤسسات الإعلامية والتثقيفية كقصور الثقافة على سبيل المثال بإطلاق حملة قومية للتوعية بمخاطر الغش

مساعدة الأسرة على رؤية مستقبل أبنائها بشكل صحيح وواضح من خلال مساعدة الأسرة في الكشف عن نقاط التميز لدى أبنائها ومجالات العمل المناسبة لهم والتي يمكن أن يحققوا من خلالها التفوق .

مساعدة الطلاب على تخطي مشكلاتهم النفسية والتعليمية التي يواجهونها وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين .

وقال أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة : ثم يأتي بعد ذلك العديد من الاجراءات الرقابية والعقابية الأخرى مثل :