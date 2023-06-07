اعتراض فشنك| الأهلي يضغط لضمان عدالة حكم النهائي.. والوداد يرفع شعار "اشمعنى"

أثار الإثيوبي باملاك تسيمبا حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر اقامتها يوم الأحد القادم فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

الإثيوبي باملاك تسيمبا حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي ، المقرر إقامتها يوم الأحد القادم فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يشغل منصب دكتور في إحدى الجامعات ويدرس علم الاجتماع.

وشهدت الساعات الماضية ضغوط من النادي الأهلي، لضمان عدالة حكم النهائي باملاك تسيمبا فيما رفع نادي الوداد المغربي شعار اشمعني.

اعتراض النادي الأهلي يأتي فى إطار رغبة المارد الأحمر فى الحصول على العدالة التحكيمية في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

فيما جاء اعتراض نادي الوداد المغربي وجماهيره، فى اطار الضغط على حكم إياب نهائي دوري الابطال أمام النادي الأهلي والاعتراض لذر الرماد أمام وسائل الإعلام.

صدى البلد يرصد أزمة الحكم الإثيوبي واعتراضات النادي الأهلي والوداد المغربي قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدل حول حكم إياب الأهلي والوداد



أثار الإثيوبي باملاك تيسيما حكم مباراة الأهلى ضد الوداد المغربى فى إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، الجدل بين وسائل الإعلام المغربية عقب تعيينه لإدارة المباراة الختامية لدورى الأبطال والتي ستقام يوم 11 يونيو المقبل على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال موقع "le360 spor" المغربى ، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الحكم المثير للجدل باملاك تيسيما لإدارة المباراة النهائية، وأعادت للأذهان مباراة نهائي كأس الكونفدرالية 2019 بين نهضة بركان المغربى أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأبيض بضربات الترجيح.

وأدار الإثيوبي باملاك تيسيما، 9 لقاءات سابقة للنادي الأهلي، جميعها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون المناسبة العاشرة التي يتواجد فيها في قمة الأهلى والوداد بنهائي إفريقيا.

وحقق الأهلى مع صافرة باملاك تسيمبا الانتصار في 3 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين فقط.

أما على صعيد البطاقات الملونة فأشهر تيسيما البطاقة الصفراء 16 مرة، ولم يشهر البطاقة الحمراء في أي من المواجهات.

أشهر اللقاءات التي تواجد فيها باملاك مع الأهلى كانت ذهاب نهائي 2017 أمام الوداد بالقاهرة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومباراة إياب نهائي 2018 الذى خسره الأهلى بثلاثية أمام الترجي.

جماهير الوداد المغربي ترفض حكم إياب الأهلي



عبرت الجماهير المغربية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن رفضها تعيين الحكم الاثيوبي “باملاك تيسيما” لقيادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي ستقام يوم 11 يونيو المقبل على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس بالدار البيضاء.

ورفضت الجماهير المغربية عموما والودادية خصوصا، تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما كحكم ساحة لمباراة إياب النهائي، واصفة إياه بـ”التميمة السيئة” المعروف بسوابقه ضد الأندية المغربية، على رأسهم نادي الوداد الرياضي.

وذكّرت الجماهير الحمراء في مواقع التواصل الإجتماعي أن “تيسما لا يحق له العودة على حساب حكام ظهروا خلال الأدوار السابقة من مختلف الدول وأدوا مهمة قيادة المباريات باحترافية عالية وبدون تفضيل”.

وأشارت الفصائل الداعمة ـ الوداد “أن تيسما هو من أشر على إلغاء هدف الكرتي برأسية في شباك مولودية الجزائر رغم صحته، خلال نسخة 2021 من دوري أبطال إفريقيا، ليعود في مباراة إياب نصف نهائي نفس النسخة، ويساهم رفقة الحكم الآخر ندالا (صندالا)، ومن غرفة “الفار” في حرمان الوداد من ثلاث ضربات جزاء، واحدة لأوناجم واثنتين للكعبي.”



تميمة حظ منافسي الأهلي



ويرأس باملاك تيسيما الطاقم التحكيمي لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي للمرة الثالثة خلال آخر 6 سنوات، بعدما كان شاهدًا على نهائيي 2017 و2018.

وأدار باملاك تيسيما ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 بين الأهلي والوداد المغربي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان المارد الأحمر خسر إيابًا بهدف ولم يتوج باللقب.

كما أدار باملاك تيسيما إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 هذه المرة بين الأهلي والترجي التونسي، والتي أقيمت في رادس وخسرها المارد الأحمر بنتيجة 3-0.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا أمام أنظار باملاك تيسيما بعدما فاز الترجي التونسي بثلاثية دون رد، ليتفوق في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

وأدار الإثيوبي باملاك تيسيما مباراة واحدة للنادي الأهلي خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، جاءت أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات دور المجموعات وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

حكم نهائي الأهلي وشكوى الوداد



الحكم الاثيوبي باملاك تسيمبا يمتلك ذكريات مخيبة مع الوداد المغربي وذلك خلال الواقعة التي قام خلالها فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بضرب تسيمبا وبكاءه بعد نهائي كأس الكونفدرالية.

ووصلت أزمة الحكم الإثيوبي مع رئيس نادي الوداد المغربي للفيفا عبر شكوى رسمية.