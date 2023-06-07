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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من كارثة وبائية رهيبة في أوكرانيا بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا

ارشيفية
ارشيفية

انفجر صباح أمس، الثلاثاء، سد نوفا كاخوفكا الأوكراني الواقع في خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، ما خلف دمارا واسعا وتسبب في إغراق قرى وممتلكات عامة وخاصة وترك الناس منازلهم، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

علاوة على ذلك، فقد أدى انفجار السد إلى حدوث انقطاعات حيوية للماء والكهرباء، ما أصاب مناطق عدة بالشلل والانعزال عن العالم.

أضف إلى ذلك، أزمة أخرى، وهي ما أعلنت عنه السلطات الأوكرانية يوم أمس، الثلاثاء، بحدوث تسرب في زيوت المحركات بكميات هائلة بنحو 150 طنا إلى ماء نهر دينبرو.

وبسبب ذلك وغيره، حذر مراقبون من خطر يهدد سلامة الناس الصحية، لارتفاع عكارة المياه.

واليوم، الأربعاء، صدرت تحذيرات لسكان المناطق التي غمرتها الفيضانات، من عدم الأكل مما يخرج من النهر.

وشمل التحذير، مناطق ميكولايف وخيرسون وزابوروجيا.

وقالت التحذيرات إن هناك خطرا من  صيد أسماك النهر، لوجود احتمالية للإصابة بتسمم غذائي.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية: "في منطقة ميكولايف، تم عقد لجنة حول قضايا السلامة البيئية  بسبب عواقب انفجار سد كاخوفكا، وتبين أن هناك وباءً من الأسماك في البلديات المتضررة".

وأضافت الوزارة: "يُمنع صيد الأسماك وبيعها، وينصح السكان بالامتناع عن تناول الأسماك".

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية أيضًا أنه في الأيام الثلاثة إلى الخمس المقبلة، ستلاحظ طاعون من الأسماك في المناطق التي غمرتها الفيضانات في جنوب أوكرانيا .

وحذرت وزارة الصحة من شرب أو استخدام مياه الأنهار والآبار، كما يجب غلي الماء حتى لغسل الفواكه والخضراوات.

 

 

 

 

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