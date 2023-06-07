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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان التركي ينتخب نعمان كرتولمش رئيسا جديدا للدورة الـ 28

رئيس البرلمان التركي
رئيس البرلمان التركي الجديد نعمان كرتولمش

انتخب البرلمان التركي ، اليوم الأربعاء، رئيسه الجديد للدورة الثامنة والعشرين، وحصل نعمان كرتولمش ، مرشح حزب تحالف الشعب ، على 321 صوتًا في الجولة الثالثة وأصبح رئيس المجلس الجديد.

وانتهت الجولة الأولى من انتخابات البلمان، حيث تم الإدلاء بإجمالي 586 صوتًا في الجولة الأولى، وحصل نعمان كرتولمش على 317 صوتا، بينما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري تيكين بينغول يحصل على 131 صوتا، ومرشحة الحزب الاشتراكي اليمني تولاي هاتيموغولاري أوروتش حصلت على 51 صوتًا، ومرشح حزب ديفا مصطفى ينير أوغلو 16 صوتًا، وجيهان باشاتشي مرشح حزب الخير حصل على 42 صوتًا، كما حصل سراب يازجي اوزبدون مرشح حزب المستقبل على 20 صوتا، بحسب موقع "هابر7" التركي.

كما انتهت الجولة الثانية بحصول نعمان  321 صوتا.

وانتهت الجولة الثالثة من التصويت لاختيار رئيس البرلمان التركي وحصل تيكين بينجول ، مرشح حزب الشعب الجمهوري ، على 160 صوتًا ، بينما حصل مرشح تحالف الشعب نعمان كرتولموش على 321 صوتًا وانتُخب رئيساً رقم 30 للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا "البرلمان التركي".

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