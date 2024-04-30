أسعار الذهب في مصر تتجه للهبوط لمستويات 3 آلاف جنيه لعيار 21

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بشكل طفيف ليبقى التذبذب هو المسيطر على تحركاته في ظل عدم وضوح الاتجاه، يأتي هذا في ظل استقرار سعر الصرف إلى جانب ضعف الطلب المحلي على الذهب، الأمر الذي يجبر السعر على التحركات الضعيفة.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3080 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3090 جنيها للجرام، بينما لم يتغير سعر الذهب خلال جلسة الأمس ليفتتح وينهي الجلسة عند المستوى 3090 جنيها للجرام.



شهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ارتفاع محدود منذ جلسة الأمس ليصل حالياً إلى متوسط 47.95 جنيه لكل دولار، حيث يعد استقرار سعر الصرف وتحركاته المعتدلة أحد الأسباب الرئيسية وراء التحركات المحدودة التي نشهدها في سعر الذهب المحلي حالياً.



من جهة أخرى نلاحظ أن سعر الذهب المحلي لم يتأثر بالانخفاض الذي تشهده سعر أونصة الذهب العالمي اليوم، ويرجع هذا إلى كون السعر المحلي تم تسعيره بأقل من السعر العالمي وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي الذي ساهم في تراجع مستويات الأسعار.



أسعار الذهب تستمر في التذبذب منذ فترة حول المستوى 3100 جنيه للجرام دولار تغيرات كبيرة، ولكن يبقى الترقب في الأسواق لأية تطورات قد تطرأ على سعر الذهب المحلي خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب نهاية مبادرة زيرو جمارك في 10 مايو القادم والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب بدون رسوم جمركية وفقاً لتصريحات وزير المالية، بحسب تقرير جولد بيليون عن سوق الذهب في مصر.



استمرار التدفقات الدولارية على مصر تعمل على حدوث استقرار في أسعار العديد من السلع وعلى رأسها الذهب، هذا بالإضافة إلى توقعات من صندوق النقد الدولي أن مصر قد تحصل على 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين، وهو الأمر الذي قد يمثل ضغط سلبي جديد على سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.



من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.



مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.



توقعات أسعار الذهب

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر يوم غد، يأتي هذا في ظل توقعات بإشارات لمزيد من التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي وترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على أسعار الذهب.



يسيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة في ظل استقرار في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما لم يتفاعل سعر الذهب مع انخفاض السعر العالمي اليوم بسبب كون الذهب محلياً مسعر بأقل من السعر العالمي بسبب ضعف الطلب المحلي.

فشل سعر أونصة الذهب في اختراق المستوى 2340 دولار للأونصة ليعود السعر إلى الهبوط بدعم من مؤشر الزخم ليكسر منطقة 2325 – 2320 دولار للأونصة والتي تشمل الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة.



يحاول السعر الآن كسر مستوى دعم فرعي عند 2311 دولار للأونصة، ومع كسر هذا المستوى يستهدف منطقة 2300 – 2295 دولار للأونصة، ثم يختبر القاع السعري الأخير الذي تم تسجيله عند 2291 دولار للأونصة.



أما عن السعر في مصر:

يستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 منذ جلسة الأمس، وذلك في ظل عدم وجود زخم كافي ليتخذ السعر اتجاه واضح بسبب تأثره باستقرار سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي، ويعد استمرار سعر الذهب في الاستقرار تحت المستوى 3100 جنيه للجرام قد يزيد من فرص الهبوط حتى المستوى 3000 جنيه للجرام.