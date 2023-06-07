عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علاقات تاريخية.. أوكرانيا تعلن مواصلة تعزيز التعاون مع مصر فور انتهاء الحرب

صدى البلد

أكد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، قوة العلاقات التاريخية مع مصر، منوها بالتعاون بين البلدين في مجالات الغاز والبترول، مشيرا إلى استعداد كييف مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع القاهرة، فور انتهاء الحرب.

وقال الوزير الأوكراني - في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية "زووم" اليوم /الأربعاء/ - أن "جولتي الأخيرة للقارة الإفريقية التي ضمت كلا من: المغرب وإثيوبيا وموزمبيق وروندا ونيجيريا؛ كانت تهدف إلى دعم الشراكة مع الدول الإفريقية، على أساس الاحترام المتبادل، ودعم المصالح المشتركة، وذلك في إطار رغبة كييف تحقيق، ما يسمي "عصر النهضة في العلاقات الأوكرانية الإفريقية".

وأضاف أن كييف تسعى إلى التوسع في تواجدها الدبلوماسي في إفريقيا، وتعتزم فتح 10 سفارات جديدة من بينها روندا وموزمبيق، مؤكدا أن أوكرانيا تبني علاقتها مع القارة، في ضوء التاريخ المشترك مع الدول الإفريقية.. قائلا: نرغب في تعميق علاقاتنا مع الدول الإفريقية بدون تدخل خارجي"، لافتا إلى أن إفريقيا عانت كثيرا في الماضي من التدخلات الأجنبية.

وأشار إلى أن أوكرانيا تمتلك إمكانيات تكنولوجية في المجال الزراعي؛ يمكن الاستفادة منها، مشددا على عزم بلاده زيادة الإنتاج الزراعي من الحبوب "بالرغم من الصعوبات الناتجة عن الحرب الدائرة"، مؤكدا قوة إمكانيات أوكرانيا في المجال الرقمي، التي تمكنها من تقديم الدعم للحكومات الإفريقية في مجال الخدمات الرقمية.

وأبدى استعداد أوكرانيا لاستقبال الطلاب الأفارقة للتعليم في الجامعات الأوكرانية "في أي وقت"، مشيرا إلى أن كثيرا من الدبلوماسيين الأفارقة تلقوا تعليمهم في أوكرانيا.

وأعرب عن شعوره بالفخر في مساهمة أوكرانيا في دعم حركات التحرر في الدول الإفريقية في الماضي، في ضوء استضافة كثير من السياسيين والمناضلين على أراضيها، مؤكدا أن بلاده كانت ضد نظام الفصل العنصري، الذي عانت منه إفريقيا .

إفريقيا الدول الافريقية الجامعات الأوكرانية أوكرانيا كييف وزير خارجية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

قرار حكومي عاجل بشأن 9 ملايين لاجئ مقيمين بمصر.. إيه الحكاية

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

رغم وفاتها من 27 عاما.. تنبؤات العرافة البلغارية لـ كوارث عالمية في 2023

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

ترشيحاتنا

جراج بجوار ستوديو مصر والعقار 11.. حرائق الجيزة في 10 ساعات ..صور

خبطتين في الرأس| صدمتين لـ طارق حامد في 24 ساعة .. ماذا يفعل ؟

جاسوس أمريكي سابق يكشف حقيقة امتلاك البنتاجون مركبات فضائية

أخبار الأهلي| 40 دقيقة نارية بالتدريبات.. ضم نجم فيوتشر.. وقرار جديد للخطيب

صيغ التسبيح.. رددها على أصابعك كما كان يفعل النبي

أرزقه خيرًا مني| فنانة مشهورة تنفصل عن خطيبها بعد 6 أشهر ارتباط.. وهذه رسالتها الأخيرة له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 جرام ذهب هدية لـ جنى عادل الثانية إعدادية بالغربية .. صور

صاحب اللوحة الأغلى في التاريخ.. تعرف على أشهر أعمال بول غوغان الفنية

المروحة مش كفاية.. إزاي تحمي نفسك من أضرار ارتفاع الحرارة؟

غير الأكلاشيهات.. نصائح جديدة للوقاية من أضرار العاصفة الترابية

فيديو

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ