علاقات تاريخية.. أوكرانيا تعلن مواصلة تعزيز التعاون مع مصر فور انتهاء الحرب

أكد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، قوة العلاقات التاريخية مع مصر، منوها بالتعاون بين البلدين في مجالات الغاز والبترول، مشيرا إلى استعداد كييف مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع القاهرة، فور انتهاء الحرب.

وقال الوزير الأوكراني - في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية "زووم" اليوم /الأربعاء/ - أن "جولتي الأخيرة للقارة الإفريقية التي ضمت كلا من: المغرب وإثيوبيا وموزمبيق وروندا ونيجيريا؛ كانت تهدف إلى دعم الشراكة مع الدول الإفريقية، على أساس الاحترام المتبادل، ودعم المصالح المشتركة، وذلك في إطار رغبة كييف تحقيق، ما يسمي "عصر النهضة في العلاقات الأوكرانية الإفريقية".

وأضاف أن كييف تسعى إلى التوسع في تواجدها الدبلوماسي في إفريقيا، وتعتزم فتح 10 سفارات جديدة من بينها روندا وموزمبيق، مؤكدا أن أوكرانيا تبني علاقتها مع القارة، في ضوء التاريخ المشترك مع الدول الإفريقية.. قائلا: نرغب في تعميق علاقاتنا مع الدول الإفريقية بدون تدخل خارجي"، لافتا إلى أن إفريقيا عانت كثيرا في الماضي من التدخلات الأجنبية.

وأشار إلى أن أوكرانيا تمتلك إمكانيات تكنولوجية في المجال الزراعي؛ يمكن الاستفادة منها، مشددا على عزم بلاده زيادة الإنتاج الزراعي من الحبوب "بالرغم من الصعوبات الناتجة عن الحرب الدائرة"، مؤكدا قوة إمكانيات أوكرانيا في المجال الرقمي، التي تمكنها من تقديم الدعم للحكومات الإفريقية في مجال الخدمات الرقمية.

وأبدى استعداد أوكرانيا لاستقبال الطلاب الأفارقة للتعليم في الجامعات الأوكرانية "في أي وقت"، مشيرا إلى أن كثيرا من الدبلوماسيين الأفارقة تلقوا تعليمهم في أوكرانيا.

وأعرب عن شعوره بالفخر في مساهمة أوكرانيا في دعم حركات التحرر في الدول الإفريقية في الماضي، في ضوء استضافة كثير من السياسيين والمناضلين على أراضيها، مؤكدا أن بلاده كانت ضد نظام الفصل العنصري، الذي عانت منه إفريقيا .