أخبار السيارات| 5 سيارات هاتشباك جديدة في السوق المصري.. أسعار سيارات BMW الفئة السابعة الجديدة في مص

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر سيارات الفئة السابعة التي تقدمها العلامة التجارية الألمانية العملاقة BMW ضمن أغلى السيارات الفاخرة بالسوق المصري، وتتوفر عبر ثلاثة فئات وخيارين من المحركات.

تعتبر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 أحد السيارات أشهر السيارات الاقتصادية من فئة السيدان التي تصم تصنيعها في مصر، وتتوفر بمقصورة رحبة تتسع لأربعة أشخاص، بالإضافة لتصميم خارجي عصري.

يلاحظ ملاك وسائقو السيارات، وجود دخان أبيض يخرج من شكمان السيارة عند تشغيلها وخاصة في أوقات الجو البارد، وقد يتوقف الدخان الأبيض بعد لحظات وقد يستمر فترات متفاوتة، وقد تكون الحالة الثانية ناتجة عن مشكلة فنية في محرك السيارة ذاته.

يضم السوق المصري العديد من إصدارات الهاتشباك المميزة، والتي تحظى بشعبية كبيرة، ومن أبرزها فولكس فاجن جولف وسيات ابيزا.

تقدم العلامة التجارية التشيكية سكودا المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية العديد من الإصدارات الجديدة في السوق المصري بفئتي الكروس أوفر والسيدان، ومن أبرز إصدارات 2023 سيارة كاميك الجديدة.