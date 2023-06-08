لأول مرة.. إدراج تخصص القبالة في المناهج التعليمية بكليات التمريض

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، فى جلسة بعنوان "دور القابلات في انخفاض معدل القيصريات بمصر"، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon 2023 والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري.

وتحدثت الدكتورة كوثر محمود، خلال الجلسة عن دور القابلات فى تشجيع الولادة الطبيعية وتقليل القيصريات ، مؤكدة على دورها فى تنظيم الاسرة، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرقت للتحديات اللي تواجه القابلات وأبرزها؛ الوعي المجتمعي بدور القابلات، تحديث اللوايح والقوانين الخاصة بالقبالة، تحديث التوصيف الوظيفي للقبالة، وتوفير كافة الإمكانيات ونشر مفهوم "القابلة صديقة الأم".

وأشارت إلى أنه يتم تدريب خريجى التمريض على القبالة من خلال دورة تدريبية لمدة ٦ أشهر وفى حال اجتيازها يحصل الخريج على ترخيص مزاولة مهنة القبالة والقيام بالولادة الطبيعية تحت اشراف طبى، وذلك بإشراف وزارة الصحة والسكان.

وقالت نقيب التمريض، إن وزارة الصحة والسكان، أطلقت أول زمالة مصرية للقابلات بمصر بعد درجة البكالوريوس، لتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات، وهى ما يطلق عليها شهادة البورد المصري للقبالة.

وأعلنت عن إدراج تخصص القبالة في المناهج التعليمية لكليات التمريض وذلك لأول مرة، حيث قامت لجنة قطاع التمريض بالمجلس الاعلى للجامعات، بدراسة تخصص عام القبالة في جميع كليات التمريض، كما سيتم تسجيلهم في نقابة التمريض وتغيير مسمى النقابة إلى "نقابة التمريض والقبالة" أسوة بجميع مسميات النقابة بدول العالم.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطوات ستجعل مصر قادرة على حل مشاكل القيصريات ومضاعفاتها بالنسبة للام والطفل، وذلك من خلال اعداد كوادر تمريضية في مجال القبالة أسوة بجميع دول العالم.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود عن تشكيل لجنة استشارية لإقرار جميع أنشطة القبالة بمصر، كما تم تشكيل مجلس علمي لزمالة القبالة أو البورد المصري للقبالة، بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية "الزمالة المصرية" والدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات.



وكشفت نقيب التمريض، عن إطلاق جامعة الدول العربية لخطة استراتيجية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان"UNFBA" ومنظمة الصحة العالمية، لوضع الخطوط العريضة للخطة استرشادية للتمريض والقبالة على مستوى العالم العربي، وهو ما تمت مناقشته فى مؤتمر شرم الشيح الأخير بحضور نحو ٢٠ دولة عربية، بهدف تفعيل دور القابلات في العالم العربي وخاصة مصر.

وقالت إن الدكتورة عبلة الألفي رئيس الجمعية البريطانية لطب الاطفال وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، شاركت خلال الجلسة بكلمة عن تأثير القيصريات علي صحة الام والطفل.