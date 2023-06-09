بوجاتي تشيرون الخارقة في مواجهة مع مكوك فضاء.. شاهد

قررت مجلة Top Gear إجراء اختبار سرعة جديدة للسيارة الخارقة الأسرع في العالم، في منشأة مكوك الهبوط التابعة لمركز كينيدي للفضاء، أراد نائب محرر المجلة ، أولي كيو ، أن يرى كيف يبدو الأمر عندما تقود سيارة تشيرون سوبر سبورت على طول 15000 قدم (4572 مترًا).

كما كان متوقعًا، كانت النتيجة رائعة جدًا، تم تزويد السيارة بمحرك W16 سعة 8.0 لتر ينتج 1،176 كيلو واط (1،176 كيلو واط / 1600 حصان)، وقد تمكنت سابقًا من تجاوز رقم قياسي يبلغ 300 ميل في الساعة (483 كم / ساعة) ، وإن كان ذلك مع تعديل التروس وأعمال الهيكل الممتدة.

يشير كيو إلى أن نجاح تشيرون سوبر سبورت لم يكن بالضرورة في قدرتها على تسجيل الأرقام القياسية، ولكن بدلاً من ذلك قدرتها على جعل السرعات المجنونة تبدو طبيعية، في الواقع، على طول مدرج فلوريدا الذي استقبل رواد الفضاء مرة أخرى إلى الأرض، تمكنت السيارة من الوصول إلى 250 ميلاً في الساعة.

لوضع ذلك في المنظور الصحيح ، يكون ذلك أسرع بنحو 30 ميلاً في الساعة (48 كم / ساعة) من مكوك الفضاء الذي سافر على نفس امتداد المدرج، وذلك لأن المركبة الفضائية اصطدمت بالمدرج بسرعة 220 ميلاً في الساعة (354 كم / ساعة)، كان العنف والتآكل الناجم عن إبطاء آلة 100 طن من تلك السرعة إلى الصفر في حوالي 5000 قدم (1524 مترًا) لدرجة أن تقارير UPIأنفقت وكالة ناسا حوالي 50000 دولار لكل رحلة لإصلاح الفرامل.