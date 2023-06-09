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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن والنرويج تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود تحقيق السلام

صدى البلد

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في عدن اليوم /الجمعة/، مع وزيرة خارجية النرويج أنيكن هوتفيلدت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والجهود المبذولة لتحقيق السلام وإحلال الأمن والاستقرار.

وتطرق الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، لموقف ميليشيات الحوثي السلبي تجاه عملية السلام واحباطها لمساعي السلام ووضع العراقيل أمام إنهاء الحرب والحد من معاناة اليمنيين، كما استعرضا الإنجازات التي تحققت في تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام واستمرار الحكومة النرويجية في دعم الخطة لتحقيق أهدافها.

من جانبها، أكدت الوزيرة النرويجية وقوف بلادها الى جانب اليمن ومواصلة دعمها لمساعي السلام ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية.

يشار إلى أن "هوتفيلدت" زارت اليوم مخيم "عنيزة" للنازحين في محافظة لحج، والمشمول ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة النرويجية للنازحين هربا من هول الانتهاكات الانسانية لمليشيا الحوثي.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني وزيرة خارجية النرويج

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