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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع شاب أنهى حياة شقيقه بالضرب حتى الموت بكفر الزيات

ارشيفية
ارشيفية

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة كفر الزيات بالضرورة فتح التحقيق في واقعة انهاء شاب لحياة شقيقه باستخدام أداة حادة "عصا خشبيه " بقرية كفر المحروق بمركز كفر الزيات.

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كما طلبت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن جثمان الضحية عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وسؤال الشهود فضلا عن حجز المتهم على ذمة التحقيقات.

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وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية،  إخطارا من العميد محمد شبل حبيب  مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بإنهاء  شاب مقيم بقرية كفر المحروق، حياة شقيقه الأكبر مستخدما عصا خشبية ، جراء إصابته بجرح شديد في الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

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وكشفت تحريات مباحث كفرالزيات من  المعاينة الأولية، وفاة شخص يدعي "محمود. ع. ش" 45 سنة علي يد شقيقه الأصغر ويدعي "إبراهيم. ع. ش" مستخدماً عصا خشبية، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات بينهم.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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