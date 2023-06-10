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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التعليم يحتاج وقفة لتصحيح المسار.. سؤال برلمانى بشأن تدريب المعلمين فى الإجازة الصيفية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن خطة الوزارة لتطوير التعليم الفنى وتدريب المعلمين فى الاجازة الصيفية وكذلك وضع خريطة لاحتياجات سوق العمل.

وتسائل النائب: "هل تم وضع خريطة لاحتياجات سوق العمل وفق الخطة الاستثمارية للدولة؟ وهل تم إلغاء أو دمج بعض التخصصات طبقاً لمتطلبات سوق العمل والخطط التنمويه للدولة.

وتسائل النائب إيهاب منصور عن عدد المدارس فى منظومة الجدارات التى تم تأهيلها عامى 2021/2022 و2022/2023، و هل تم فتح برامج جديدة فى مدارس التعليم الفنى، إضافة إلى الخطوات التى تمت فى تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفنى، الاجراءات التى تتخذها الوزارة لتطوير مهارات المعلمين.

وشدد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، عن التدريبات العملية لطلاب التعليم الفنى، وذلد لدورها الكبير في الارتقاء بالتعليم الفني.

وأشار النائب إلى أهمية دعم وتطوير التعليم الفنى لسد العجز فى عدد من المهن التى اندثرت بسبب ظهور مهن اخرى استوعبت الملايين من الشباب (التكاتك على سبيل المثال لا الحصر).

وأشار النائب إلى أن مشكلة التعليم ليست جانب واحد فقط ، فالتعليم مدرسة و معلم و طالب وولى امر ومناهج وبيئة تعليمية ، والامر يحتاج الى النظر لكل هؤلاء اثناء وضع اى خطة .

التعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية مجلس النواب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

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