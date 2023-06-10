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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير الأثريين: بئر السيدة عائشة يرجع للعصر المملوكي .. فيديو

بئر السيدة عائشة
بئر السيدة عائشة

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة الآثار، تفاصيل العثور علي بئر السيدة عائشة الذي عثر عليه خلال تطوير منطقة السيدة عائشة، موضحاً أن هذا كنز أثري جديد يضاف لمصر.

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وأضاف "مجدي شاكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن بئر السيدة عائشة يعود للعصر المملوكي، وهذا البئر عمقه أكثر من ٨ متر ومازالت المياة متواجدة بداخله حتي الآن، ولم يتم تسجيله داخل الآثار.

وتابع الدكتور مجدي شاكر، أن منطقة السيدة عائشة أثرية ولابد من الاهتمام بها بشكل كبير، وهذا ما فعله الرئيس والقيادة السياسية بعدما أهملت أعوام كثيرة.

 

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