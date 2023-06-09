بعد اكتشاف بئر السيدة عائشة.. السياحة الآثار تتخذ هذا القرار/ فيديو جراف

بئر السيدة عائشة .. قال الدكتور أبوبكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم اكتشاف بعض البقايا الحجرية القابعة على شكل بئر تحت سفح الأرض بالصدفة خلال أعمال تطوير منطقة ميدان السيدة عائشة.



أوضح لـ"صدى البلد" ، انه تم التعامل مع بقايا الحجر المكتشف بشكل جاد عبر إطلاق لجنة متخصصة من رجال آثار شرق القاهرة ، لإجراء معاينة البئر على ارض الواقع التي أفرزت عن بئر مياه من الحجر ، لافتا اننا نقوم حاليا على دراسة لتحديد نوع البئر وهويته وتتبع لاي حقبة ينتمي.

بئر السيدة عائشة

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رصد تداول منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار .

ولمتابعة المزيد حول اكتشاف بئر السيدة عائشة أثناء تطوير ميدان السيدة عائشة .. تابع الفيديو جراف التالي: