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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتوعد فور عودته للبيت الأبيض بإلغاء قرارات بايدن في مجال الطاقة

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

توعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، أثناء كلمته بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له بشأن تسريب وثائق سرية، بإلغاء جميع جميع قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بالطاقة فور عودته للبيت الأبيض عقب فوزه بالأنتخابات القادمة.

وقال ترامب إن هناك من تحدث معه لنفي التسجيلات التي انتشرت وكان يتحدث فيها عن تزوير الأنتخابات الرئاسية الامريكية.

أميركا أصبحت مثل الصين الشيوعية

وأضاف أن بعد الانتخابات السابقة أميركا أصبحت مثل الصين الشيوعية، مضيفاً أن الولايات المتحدة أصبحت فاشلة محكومة من الدولة العميقة.

وأوضح ترامب أن حكومة الولايات المتحدة أن إدارة الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن تتجاهل جرائم القتل التي تحدث في البلاد وتركز على اضطهاده قضائياً.

وأتهم ترامب الديمقراطيون بدفع الملايين من أموال الضرائب لملاحقته قضائياً، كما وجه اتهاماته لوسائل الإعلام الامريكية بىالكذب وعدم رغبتها بنقل الحقائق بعد انتخابات 2020 .

انتخابات بين ترامب والشيوعيين

وقال ترامب إن الانتخابات المقبلة ستكون بينه وبين الشيوعيين، كما أفاد ترمب بتفوقه في استطلاعات الرأي على بايدن بعدة ولاياتفي أمريكا.

واتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن بأنه يريد الزج به في السجن لتجنب مواجهته في الانتخابات المقبلة.

وقال ترامب إن الأدلة في التهم الموجهة ضده مزورة، مشيرًا إلى أن الوثائق التي استحوذ عليها أرشيفية وتحترم قانون الوثائق الرئاسية وليست سرية على عكس الوثائق التي عُثر عليها بحوزة بايدن.

واتهم بايدن بتلقي أموال من الصين للاحتفاظ بوثائق سرية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي يحتفظ بـ 1800 صندوق مليئة بالوثائق السرية.

ترامب دونالد ترمب جو بايدن الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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