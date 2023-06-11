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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: التعامل الفوري لإصلاح وصيانة هبوط أرضي بطريق طناح

هبوط ارضى
هبوط ارضى

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة التحرك  والتعامل الفوري من خلال التنسيق مع قطاع الري وهيئة الطرق لإصلاح وصيانة الهبوط الأرضي المشار إليه.

وأوضح رئيس مركز المنصورة أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، حيث يجري حاليا التعامل مع الهبوط الذي بلغ عمقه 5 متر وبقطر عرض 3 متر ليتم الانتهاء من الاصلاح للهبوط المذكور وعودة الأمور إلى طبيعتها. 
 

وأكد "مختار" ضرورة أن تكون كافة الأجهزة على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى الجاد مع ايه طوارئ للسيطرة عليها ، والتخفيف من حدتها حرصا على سلامه الارواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة مركز المنصورة الأجهزة المعنية المنصورة هبوط ارضي

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