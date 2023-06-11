9 أعوام من الإنجازات في ملف الآثار.. العالم يزداد انبهارا بالحضارة المصرية

9 سنوات من الجهد والكفاح بملف الآثار والاكتشافات الأثرية النادرة في عهد الرئيس السيسي الذى منح على نطاق واسع الدعم لوزارة الآثار لتكون يدا عليا لاكتشاف وتطوير وترميم آثار وتاريخ مصر وسط توجيهات بالحفاظ على إرث مصر الحضاري وكنوزها، وفى إطار ذلك نبرز ونستعرض محطات هامة في قاطرة آثار مصر على مدار 9 سنوات.

شهد قطاع الآثار المصري العديد من الاكتشافات الأثرية التي حولت بوصلة الإعلام في العالم إلي أنظار حضارة 7 آلاف سنة نستعرضها معكم في جولة عبر تقريرنا التالي .



اكتشاف ورشتين للتحنيط

نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مايو 2023 ، بـ العثور لأول مرة عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية في سقارة .



مقبرة أثرية

نجحت البعثة الأثرية المصرية الايطالية المشتركة العاملة فى محيط ضريح الاغاخان بمنطقة غرب أسوان في مايو 2022 ، برئاسة الدكتورة باتريسيا بياسينتينى أستاذة علم المصريات بجامعة ميلانو، فى الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة فى الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني، وذلك من خلال عمل البعثة خلال موسم الحفائر الماضي.

هذا الكشف الأثرى بمنطقة محيط ضريح الأغاخان يعد الكشف رقم ( 32 ) بالمنطقة حيث أنه يعود إلى نهاية العصر اليوناني وبداية العصر الرومانى ، وأن هذا الكشف الأثرى كان مدفون بالمنطقة ووجدت به العديد من الأحجار والقرابين والتوابيت حول المقبرة بمناسيب مختلفة .



المدينة المفقودة

اكتشفت البعثة المصرية برئاسة الدكتور "زاهي حواس" في عام 2021 المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون" والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.



وقال الدكتور" زاهي حواس" ان العمل بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، لأنه تم العثور على معبدي كل من "حورمحب" و"آي" من قبل".



59 تابوتا فرعونيا

عثر علماء الآثار عثروا على عشرات التوابيت في مقبرة شاسعة جنوبي القاهرة في عام 2020 ، و إن ما لا يقل عن 59 تابوتًا مختومًا ، بداخل معظمها مومياوات ، تم العثور عليها مدفونة منذ أكثر من 2600 عام، وبحالة رائعة.



مقبرة ثاري

وفي عام 2019 أطل علينا دكتور زاهي حواس عالم الآثار الشهير بـ الإعلان عن كشف جديد وهو مقبرة "ثاري" ، وهي من أهم المقابر في منطقة الأهرامات بالجيزة، وصاحبها كان كاهن خفرع، والمقبرة تؤكد أن المنطقة غنية.



٤٥٠٠ قطعة أثرية

كشفت البعثة المصرية الألمانية بمنطقة المطرية في ابريل 2018 عن أكثر من ٤٥٠٠ قطعة أثرية جديدة تخص تمثال الملك بسماتيك الأول، وفي مايو كشفت بعثة كلية الآثار - جامعة القاهرة عن مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني بمنطقة سقارة.



5 مقابر أثرية

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة بئر الشغالة بالواحة الداخلة أثناء موسم حفائرها هذا العام عن خمس مقابر تعود للعصر الروماني.



وأوضح د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أن المقابر مشيدة من الطوب اللبن وتتكون المقبرة الأولى من مدخل يؤدي إلى صالة مستعرضة ومنها إلى حجرتين للدفن وتنتهي بشكل هرمي، والمقبرة الثانية لها سقف مقبي وتتكون من مدخل يؤدي بدوره إلى حجرة الدفن مباشرة، أما المقبرة الثالثة فقد تم الكشف عن الجزء العلوي منها فقط وهي على شكل هرمي مصمت، أما المقبرة الرابعة والخامسة فتشتركان في مدخل واحد يؤدي إلى المقبرتين ولكل منهما حجرة للدفن.



سخمت وأبو الهول

نجح أعضاء مشروع ترميم تمثالي ممنون ومعبد الملك أمنحتب الثالث بمنطقة كوم الحيتان بالبر الغربي بالأقصر برئاسة د. هوريج سورزيان في الكشف عن عدد من أجزاء تماثيل للإلهين "سخمت" وأبو الهول بموقع المعبد.



استرداد الآثار

وفي عام 2015 استردت مصر 32 قطعة أثرية من سويسرا ، والقطع الأثرية تم تسليمها بمقر المكتب الفيدرالي للثقافة بالعاصمة السويسرية برن في احتفالية رسمية كبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور القانون السويسري، الذي ينص على حظر بيع ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير شرعية.



