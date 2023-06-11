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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العليا للحج: غرامة التأشيرة المخالفة 50 ألف ريال ومنع من الدخول 5 سنوات

ناصر ترك عضو اللجنة
ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة

أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية والقرعة ، محذرا من الزحام الشديد هذا العام، قائلًا "ربنا يعدي الموسم الحالي على خير".

 

وأضاف خلال حواره، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، على سي بي سي، إن هناك بعثة كاملة، قامت بمتابعة كل التجهيزات، والمملكة العربية السعودية منحت فرصة لشركات جديدة لدخول سوق المشاعر، وهناك منافسة من عدة شركات.

 

وذكر أنه تم معاينة الوجبات التي سيحصل عليها الحاج في المشاعر، والمخيمات سيتم معاينتها قبل ذهاب الحجاج، والتجهيزات على افضل مستوى من ناحية الكراسي، ويوجد عرض كامل.

وأشار إلى أن موسم حج هذا العام، سيشهد موسم قياسي وزحام شديد، مشددًا على ضرورة التزام الحاج المصري بالإجراءات والمجموعات والمشرفين، مضيفًا أن هناك فوج من الواعظين.

 

 الدخول بتأشيرات مخالفة

 

وحذر من الدخول بتأشيرات مخالفة، مضيفًا: "التأشيرة المخالفة فيها غرامة 50 ألف ريال، وإهانة للبعثة المصرية، والمنع من دخول المملكة 5 سنوات لأن ذلك بمثابة مخالفة لقواعد الدولة المضيفة".

العليا للحج اللجنة العليا للحج ناصر ترك الجمعيات الأهلية السعودية

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